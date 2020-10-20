С приятным новосельем! Столичные власти помогают москвичам улучшить жилищные условия

Москвич Глеб Лисовский занимается спортом во дворе нового дома по адресу: улица Судостроительная, 3, который построен в рамках городской программы реновации. Дом был передан под заселение летом. Смотровые ордера предложили жильцам соседней пятиэтажки / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Более 20 тысяч москвичей уже получили новые квартиры по программе реновации и переехали в комфортное жилье, еще свыше 26 тысяч горожан находятся в стадии переселения, сообщили в столичном Департаменте строительства. «Вечерняя Москва» разобралась, как выбрать новую квартиру и переехать в новостройку, а также подготовила подробную инструкцию о том, как происходит переезд по программе реновации.

Многие москвичи, чьи квартиры в пятиэтажках попали под программу реновации, уже переехали в новые дома и живут, не скрывая своей радости. Они удовлетворены удобными, комфортными жилищными условиями, которые им создали городские власти. Тысячи семей готовятся переехать в новое жилье. Департамент строительства города Москвы вместе с «ВМ» подготовил для горожан пошаговую схему, которая поможет им выбрать новую квартиру и переехать в новостройку по программе реновации.

Сам процесс переезда можно разделить на несколько важных шагов.

1. Получение письма с предложением новой квартиры

Как только жилой дом будет готов к переселению, представители Департамента городского имущества начнут рассылать всем жителям письма с предложением новых квартир. Письмо понадобится обязательно, без него нельзя запустить процесс переезда. В нем указываются адрес новой квартиры, площадь (в квадратных метрах), количество комнат, порядок и срок осмотра квартиры, адрес, где можно получить ключи. Центр информирования по переселению откроется в день начала переселения вашего дома. Для удобства жителей они обычно располагаются на первых этажах заселяемых домов.

Обратите внимание: после получения письма у вас есть пять рабочих дней на осмотр предложенной квартиры.

2. Посещение центра информирования и осмотр жилья

Когда вы будете готовы осмотреть новую квартиру, нужно прийти в центр информирования по переселению вашего дома. С собой нужно будет взять паспорт и письмо от Департамента городского имущества с предложением новой квартиры.

Центры работают по максимально удобному для горожан графику: понедельник — суббота с 12:00 до 20:00 без перерыва на обед. Точный режим работы уточняйте по контактному телефону информационного центра.

Совместно с представителем управляющей компании осмотрите предлагаемую квартиру. Осмотр квартиры должен напоминать приемку нового жилья у застройщика.

При осмотре обратите внимание на отсутствие строительных дефектов, надежность входной и межкомнатных дверей, оконных проемов, качество отделки квартиры, состояние полов, работоспособность инженерных систем и сантехнического оборудования; люстры, розетки и выключатели должны быть готовы к использованию.

Если вас все устраивает, то необходимо подписать заявление о согласии на квартиру. Заявление подписывается всеми собственниками и зарегистрированными в квартире.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отмечает, что жители получают новые квартиры с улучшенной отделкой. Ремонт в них делать не нужно: стены оклеены флизелиновыми обоями под покраску, санузлы облицованы плиткой. На полу может быть уложена паркетная доска, керамогранитная, керамическая плитка или ламинат 32-го класса. Кухня оборудована плитой и мойкой, по всей длине рабочей зоны уложен керамический фартук. Установлена вся необходимая сантехника, балконы и лоджии застеклены.

3. Оформление документов

Государственная регистрация права собственности на новую квартиру происходит на основании договора мены. Для оформления в Департамент городского имущества необходимо предоставить следующие документы:

• паспорта всех собственников и зарегистрированных в жилом помещении старше 14 лет;

• свидетельство о праве собственности на вашу квартиру и/или выписку из ЕГРН (ее можно получить онлайн на сайте Росреестра).

Для согласования даты подписания договора с вами свяжется сотрудник Департамента городского имущества. Договор мены должны подписать все совершеннолетние собственники.

После подписания договора (он подлежит обязательной регистрации в ЕГРН), акта приема-передачи квартиры и получения ключей в центре информирования по переселению вам дадут выписку из ЕГРН со сведениями о новых собственниках, а также договор, предусматривающий переход права собственности.

4. Переселение

Осуществить переезд можно самостоятельно или с помощью государства.

Александр Грудев, начальник Управления реновации префектуры Центрального административного округа города Москвы, поясняет, что для получения содействия в переезде в центре информирования по переселению необходимо оформить заявление на помощь в организации переезда — в таком случае город оплатит услуги транспортной компании.

Помощь оказывают в предоставлении не только транспорта, но и услуг грузчиков.

5. Закрытие лицевого счета в старой квартире и открытие его по новому адресу

Прежде всего нужно зафиксировать в акте показания счетчиков в квартире — сделать это можно с помощью представителя управляющей компании. Найти свою управляющую компанию можно на сайте «Дома Москвы».

Снятые показания нужно передать в энергоснабжающие организации. Закрывать лицевые счета лучше сразу после оплаты — до момента закрытия по ним производятся начисления.

После закрытия счета будет произведен перерасчет начислений на дату фактического освобождения квартиры. В том случае, если имеется переплата за жилищно-коммунальные услуги, необходимо обратиться в управляющую организацию, а за электричество — в Мосэнергосбыт.

Далее необходимо передать ключи от квартиры представителю управляющей компании. Согласовать время визита можно через единую диспетчерскую службу по номеру горячей линии +7 (495) 539-53-53.

С актом снятия показаний и справкой о сдаче ключей можно закрывать лицевой счет.

Чтобы закрыть лицевой счет на жилищно-коммунальные услуги в старой квартире, нужно обратиться в центр «Мои документы» своего района, а на электроэнергию — внести изменения в личном кабинете на сайте или в офисе обслуживания Мосэнергосбыта.

Важно: переселение осуществляется вне зависимости от наличия у вас задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Однако переезд не освободит должника от обязанности выплатить свой долг.

После этого можно открывать лицевой счет в новой квартире — также в центре «Мои документы».

Получить паспорт на новые счетчики электроэнергии и оформить акт их ввода в эксплуатацию можно в Мосэнергосбыте, а на новые счетчики воды и тепла — оформить акт их ввода в эксплуатацию — в центре информирования по переселению вашего дома. Там же можно договориться о времени визита специалиста управляющей компании.

Совместно с представителями управляющей организации зафиксируйте показания счетчиков воды в акте снятия показаний счетчиков.

Затем уже можно открыть лицевой счет на получение услуг электроэнергии в Мосэнергосбыте и при необходимости заключить договоры с поставщиками услуг интернета и телефонной связи, а также заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей компанией.

Для открытия лицевого счета на жилищно-коммунальные услуги обратитесь в центр госуслуг своего района и возьмите с собой следующие документы:

• паспорта всех собственников и зарегистрированных в квартире;

• свидетельство о праве собственности и/или выписка из ЕГРН (ранее ЕГРП);

• акт приема-передачи квартиры;

• акт снятия показаний счетчиков.

6. Регистрация по месту жительства

Оформить регистрацию по месту жительства можно на портале госуслуг или лично — в центре госуслуг своего района.

Необходимые для оформления документы:

• заявление о регистрации по месту жительства;

• договор мены;

• выписка из ЕГРН на новое жилье.

Подарок судьбы

Москвичка Галина Сунина говорит, что новая квартира, которую она получила по программе реновации, — это просто чудо и подарок судьбы.

— Я жила в соседней пятиэтажке и все время смотрела, как строится новый дом, — рассказывает Галина Петровна.— Многие соседи не верили, что мы сюда переедем, а я ходила, мечтала и уже выбирала себе квартиру, думала, на каком этаже буду жить: не хотела жить ниже 6-го, лучше 8 или 9-й этаж и чтобы окна выходили именно на Судостроительную улицу. И вот этим летом я получила письмо с предложением новой квартиры — как раз то, что я хотела! Этаж 9-й, а окна выходят на Судостроительную! Согласие дала сразу, не раздумывая.

По словам Галины Суниной, что самое интересное — ровно в этот же день, 29 августа, но 50 лет назад она въезжала в пятиэтажку вместе с мужем — жаль, что он не дожил до переезда.

— Получается, что новую квартиру я получила как раз к 50-летию нашей семьи, — отмечает Галина Петровна. — Разве это не чудеса и подарок судьбы? Спросила в информационном центре: а как вы квартиры распределяли? Мне сказали, что это компьютер их распределяет. Я подумала: какой умный компьютер, услышал мои мысли!

Жилая площадь та же, количество комнат столько же, но в новой квартире все распределено очень грамотно, комнаты отделены от коридора. Общая же площадь была 41 квадратный метр, а стала 51 с половиной, то есть прибавка очень большая, причем доплачивать за это не пришлось.

— Моя старшая дочь — дизайнер, младшая — архитектор, — рассказывает Галина Петровна. — Они помогли мне с переездом и расстановкой мебели. У меня здесь так много всего вместилось, осталось кухню оборудовать. Она, кстати, в два раза больше, чем была в старой квартире. Вот ждем новую мебель.

По словам Галины Суниной, у нее теперь даже есть свой кабинет, ведь она рукодельничает и активно участвует в программе «Московское долголетие».

Москвичка Галина Сунина / Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

— В коридоре у меня будет галерея, — рассказывает она, — развешу картины, которые написали я и мои внуки, повешу большое зеркало — оно увеличит пространство, и можно будет посмотреть, правильно ли надета шляпка. Когда я увидела эту нишу в коридоре, подумала: боже мой, да это же для стеллажика. Дочка мне сразу же нашла подходящий, здесь лежат фотоальбомы с фотографиями моей семьи, кулинарные и другие мои любимые книги. Вот на прошлый Новый год подарила себе замечательное издание «Золотая энциклопедия мудрости». Здесь как раз много высказываний моего любимого Вольтера.

— Посмотрите, какой у меня просторный балкон! У меня теперь появилась своя студия, где я могу рисовать. Раньше я жила на третьем этаже, деревья закрывали весь свет. Зато теперь светло и много открытого неба! Сейчас я пишу здесь свои картины, а по вечерам любуюсь на море движущихся огней автомобилей — это так красиво! — отметила Сунина.

СПРАВКА

В Московский фонд реновации подано более 690 заявок на приобретение дополнительных «квадратов» в новых домах. Из 692 поступивших заявок 589 обращений подано в момент переселения, еще 103 — в течение двух лет после получения квартир.

Заключено более 580 договоров. Многие жители пятиэтажек интересуются докупкой еще до переезда. Но реализовать свое право они могут, когда начнется переселение и будет готов проект договора мены на новую квартиру. С этого момента начинается 30-дневный срок, в течение которого нужно подать заявление в Фонд реновации.

ВОПРОС–ОТВЕТ

■ Что делать, если мои соседи уже получили письма с предложениями новой квартиры, а я еще нет?

Обычно письма с предложением новой квартиры передают лично в руки представители Департамента городского имущества или кладут в почтовый ящик, если вас не было дома. Необходимо проверить его: возможно, письмо опустили туда. Если все-таки письмо не дошло, то нужно прийти в центр информирования по переселению и забрать письмо самостоятельно. С собой нужно иметь паспорт.

■ Куда можно обратиться, если к новой квартире есть замечания?

В центре информирования по переселению нужно обратиться к представителю управляющей компании. Совместно с представителем подрядной организации будет составлен акт о выявленных нарушениях с указанием сроков их устранения. В том случае, если материалы или оборудование заменять не нужно, то замечания устранят в течение семи дней.

А если замена все-таки требуется, то тогда замечания устранят в течение 15 дней с момента поставки материалов и оборудования. После того как все замечания будут устранены, вас пригласят для повторного осмотра квартиры.

■ Какие документы нужны для того, чтобы оформить договор мены квартиры?

В том случае, если квартира, из которой вы переезжаете, принадлежит вам на праве собственности, возьмите с собой на осмотр новой квартиры следующие документы:

• свидетельство о праве собственности и/или выписку из ЕГРН;

• паспорта всех собственников и зарегистрированных в жилом помещении;

• если квартира куплена в браке, а супруг(а) не является собственником — его(ее) нотариально заверенное согласие.

Если оба супруга являются собственниками, согласие не требуется.

Если у квартиры есть обременения (залог, ипотека), то потребуется также договор с банком.

В том случае, если квартира, из которой вы переезжаете, принадлежит вам на условиях социального найма, вам понадобятся:

• договор социального найма или копия ордера на вселение в жилое помещение;

• паспорта всех нанимателей и зарегистрированных в жилом помещении.

Для несовершеннолетних жителей квартиры необходимо подготовить свидетельства о рождении. Если ребенку от 14 до 18 лет, то одного паспорта будет недостаточно — свидетельство о рождении также понадобится. Если одним из собственников квартиры выступает ребенок или недееспособный взрослый человек, то также необходимо предоставить разрешение органов опеки на распоряжение квартирой.

Подробную консультацию по всем возникающим вопросам, а также необходимым документам можно получить в центре информирования по переселению.

■ Можно ли разменять одну квартиру на несколько?

Нет. В рамках программы реновации вместо одной квартиры в отселяемом доме предоставляется только одна равнозначная квартира в новом доме (то есть количество комнат в новом доме будет такое же, как и в старом).

При этом программой реновации предусмотрена процедура приобретения за доплату нескольких квартир общей площадью не более 100 квадратных метров взамен предоставляемой равнозначной квартиры. Подробности о порядке и условиях докупки можно узнать по телефону Фонда реновации +7 (495) 651-07-97, по почте help@mosfr.ru или на сайте Фонда реновации, а также в центре информирования по переселению вашего дома.

■ Как быть, если один из собственников или нанимателей жилого помещения не согласен докупать дополнительную площадь?

К сожалению, совершить сделку без согласия собственников невозможно — придется договариваться. Все собственники и наниматели обладают равными правами.

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