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Владимир Ефимов: Очередь на жилье сокращается
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Владимир Ефимов: Очередь на жилье сокращается

Василиса Чернявская 

Город

В воскресенье, 18 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что очередь на улучшение жилищных условий сократилась более чем в два с половиной раза по сравнению с 2010 годом.

По его словам, сейчас увеличения жилплощади с помощью столичных властей ожидают 51,5 тысячи московских семей.

— Десять лет назад в очереди состояли 136,7 тысячи семей, к началу 2015 года этот список сократился более чем вполовину и составил 76,7 тысячи, — привел данные Владимир Ефимов. — В текущем году это количество продолжает сокращаться.

Он сообщил, что в начале января на учете находились 55 тысяч семей, а сегодня — 51,5 тысячи. Предполагается, что к началу 2021 года семей-очередников будет около 50 тысяч.

Город предоставляет москвичам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, квартиры по различным видам договоров, а также денежные субсидии. Так, на безвозмездной основе по договорам соцнайма или мены москвичи получают квартиры в порядке очередности.

Аналогичным образом новые квартиры предоставляются гражданам, которые встали на учет позже, но имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий, среди них — инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, люди, уволенные с военной службы, или те, кто занимает непригодное для проживания жилое помещение. В рамках городских программ очередники могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья, а также купить квартиру посредством ипотечного кредитования.

— Комфортные квартиры граждане получают в домах-новостройках, возведенных за счет средств городского бюджета, а также во вторичном фонде, — отметил в свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с 2010 года для улучшения жилищных условий было предоставлено почти 30 тысяч жилых помещений, из которых две трети — в домах-новостройках.

Напомним, что в 2016 и 2018 годах московские власти утвердили дополнительные меры поддержки горожан.

Так, многодетные семьи могут получить компенсационные выплаты для покупки или строительства жилья. А семьям, в которых есть инвалиды-колясочники, по договорам социального найма предоставляются специально оборудованные квартиры.

ЦИФРА

41 миллиард рублей составила сумма денежных выплат города на улучшение жилищных условий. Данные предоставлены за десять лет.

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