Около 30 миллионов «квадратов» недвижимости построят в ТиНАО к 2024 году

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К 2024 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) планируют ввести в эксплуатацию около 30 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

За восемь лет в ТиНАО построили 19 миллионов «квадратов» недвижимости. Более 14 миллионов квадратных метров из них составляет жилье.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, динамика роста строительства недвижимости может быть увеличена на счет развития дорожно-транспортной, инженерной и социальной инфраструктур в Новой Москве.

— К 2024 году Новая Москва преодолеет планку в 30 миллионов квадратных метров, — отметил глава департамента.

Он добавил, что свыше трех миллионов «квадратов» введут в ТиНАО в следующем году, передает агентство городских новостей «Москва».

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