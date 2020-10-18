Восемь детских садов и 16 школьных корпусов построят в Москве в 2020 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Солнцевский проспект, 12А Карта всех событий

В столице до конца 2020 года планируется построить восемь детских садов и 16 школьных корпусов. В этом году в городе уже начали работу 25 новых образовательных комплексов.

В частности, в районе Солнцево появится корпус школы № 1002. Его площадь составит 5,5 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на 300 учеников. Оно откроется в 2021 году.

В школе оборудуют кабинеты иностранного языка, информатики, биологии, химии и физики. Кроме того, для школьников сделают класс астрономии с телескопом, глобусами и картами звездного неба.

На Новокосинской улице появится новый корпус ГБОУ «Школа Новокосино» на 400 школьников. Здание уже готово и может принять учеников. Корпус состоит из четырех этажей, общая площадь здания составила свыше семи тысяч квадратных метров.

Кроме того, школы построят в Левобережном районе и около деревни Николо-Хованское. В свою очередь детские сады скоро откроются в районе Печатники, в Ломоносовском районе и в поселении Сосенском в ТиНАО, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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