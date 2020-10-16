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Более 485 тысяч квадратных метров недвижимости ввели на востоке Москвы с января
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 485 тысяч квадратных метров недвижимости ввели на востоке Москвы с января

Юлия Захарова

Город

Более 485 тысяч квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию за девять месяцев 2020 года на востоке столицы. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

— За девять месяцев 2020 года в Восточном округе Москвы введено в эксплуатацию 20 объектов недвижимости общей площадью 485,3 тысячи квадратных метров, — отметили в ведомстве.

В настоящее время управление надзора по округу контролирует 94 строящихся объекта, площадь которых превышает 2,5 миллиона квадратных метров. В период с начала января до конца сентября специалисты провели более 220 проверок школ, детских садов, объектов спорта и жилых домов.

Мосгосстройнадзор выдал почти 150 предписаний об устранении нарушений и оформил свыше 230 протоколов об административных нарушениях. Сумма выписанных штрафов составила 13,5 миллиона рублей. Большая часть проблем была оперативно устранена.

Нарушения были выявлены в выполнении требований утвержденных проектов, соблюдении организационно-правового порядка и требований техники безопасности, передает агентство городских новостей «Москва».

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