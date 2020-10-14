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За месяц в Новой Москве введут 42 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За месяц в Новой Москве введут 42 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости

Василиса Чернявская 

Город

Почти 440 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости введут в Троицком и Новомосковском округах по итогам нынешнего года. Как рассказал в среду, 14 октября, глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, в список попадут социальные и промышленные объекты.

— По итогам октября ожидаем ввод 42 тысяч «квадратов» нежилой недвижимости, — сообщил руководитель столичного ведомства.

В частности, он рассказал, что в Московском уже построена гостиница, а в Сосенском готов многофункциональный торговый комплекс. В деревне Верхнее Валуево сданы теплицы. В двух последних объектах создано по 900 рабочих мест в каждом.

— Строительство объектов коммерческой недвижимости — один из принципов комплексного развития присоединенных территорий, — отметил Владимир Жидкин.

По его словам, в ближайшей перспективе планируется сдавать по миллиону квадратных метров коммерческой недвижимости ежегодно.

— К 2035 году в Новой Москве должно быть создано более миллиона рабочих мест, — заявил Владимир Жидкин.

Читайте также: Почти 170 тысяч рабочих мест создано в Новой Москве за восемь лет

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