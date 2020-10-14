За месяц в Новой Москве введут 42 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости
Почти 440 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости введут в Троицком и Новомосковском округах по итогам нынешнего года. Как рассказал в среду, 14 октября, глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, в список попадут социальные и промышленные объекты.
— По итогам октября ожидаем ввод 42 тысяч «квадратов» нежилой недвижимости, — сообщил руководитель столичного ведомства.
В частности, он рассказал, что в Московском уже построена гостиница, а в Сосенском готов многофункциональный торговый комплекс. В деревне Верхнее Валуево сданы теплицы. В двух последних объектах создано по 900 рабочих мест в каждом.
— Строительство объектов коммерческой недвижимости — один из принципов комплексного развития присоединенных территорий, — отметил Владимир Жидкин.
По его словам, в ближайшей перспективе планируется сдавать по миллиону квадратных метров коммерческой недвижимости ежегодно.
— К 2035 году в Новой Москве должно быть создано более миллиона рабочих мест, — заявил Владимир Жидкин.
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