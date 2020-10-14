Почти 170 тысяч рабочих мест создано в Новой Москве за восемь лет

Владимир Жидкин / Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

Почти 170 тысяч рабочих мест создано в Новой Москве за восемь прошедших лет. Как рассказал в среду, 14 октября, глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, места приложения труда созданы во всех секторах экономики.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Троицком и Новомосковском округах насчитывается порядка 255 тысяч рабочих мест. Данные приводятся с учетом инновационного кластера «Сколково».

— Комплексный подход к развитию территорий должен сочетать в себе строительство всех объектов — не только жилых, но и производственных, социальных и коммерческих объектов. Благодаря их появлению растет число мест приложения труда в Новой Москве, — подчеркнул руководитель городского ведомства.

По его словам, больше всего мест приложения труда появилось в сфере потребительского рынка, в финансовой области, в сфере логистики, связи и транспорта.

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