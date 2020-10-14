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Офисно-деловой центр у станции метро «Прокшино» создаст около трех тысяч рабочих мест
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Офисно-деловой центр у станции метро «Прокшино» создаст около трех тысяч рабочих мест

Василиса Чернявская 

Город

Офисно-деловой центр у станции метро «Прокшино» Сокольнической линии в Новой Москве станет не только хорошим общественным пространством, но и создаст порядка трех тысяч новых рабочих мест. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, объект построит инвестор. В его составе появятся торговые предприятия, офисы, точки общественного питания.

Транспортную доступность офисно-делового центра обеспечит не только станция городской подземки, но и две крупные трассы этой части Новой Москвы — Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Мамыри — Пенино— Шарапово.

— В перспективе у станции метро «Прокшино» появится бизнес-квартал, в котором предусмотрены образовательная и рекреационная составляющие, — сообщил Владимир Жидкин.

По его словам, при проектировании и строительстве объекта максимально учтены все возможности местной инфраструктуры, обеспечивающей удобство и комфорт для инвесторов, арендаторов и клиентов.

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