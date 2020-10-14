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Инвесторы сдали шесть соцобъектов в Новой Москве 
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Инвесторы сдали шесть соцобъектов в Новой Москве 

Василиса Чернявская 

Город

С начала года инвесторы сдали шесть социальных объектов в Троицком и Новомосковском округах. Как рассказал в среду, 14 октября, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, за девять месяцев введено четыре детских сада. Еще одно дошкольное учреждение появилось за счет бюджетных средств. Детский сад построили в Щербинке.

— За счет инвесторов введена поликлиника на 140 посещений в смену, — сообщил руководитель городского ведомства.

Также Владимир Жидкин сообщил о вводе школы в составе жилого комплекса в Саларьево.

По его словам, до конца нынешнего месяца будет сдан детский сад в Рассказовке. Он будет рассчитан на 300 малышей.

Владимир Жидкин заявил, что текущий год может стать рекордным по вводу социальных объектов в Троицком и Новомосковском округах.

— За восемь лет в Новой Москве введено свыше 80 социальных объектов, — напомнил Владимир Жидкин.

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ТиНАОМоскваВладимир Жидкин
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