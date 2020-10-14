Более 260 тысяч «квадратов» нежилых объектов ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ТиНАО с января по сентябрь 2020 года в эксплуатацию ввели более 260 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в среду, 14 октября.

— За девять месяцев нынешнего года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы введено в эксплуатацию 260,7 тысячи квадратных метров промышленного и социального назначения, — уточнил Владимир Жидкин.

В пресс-службе департамента пояснили, что до конца октября этого года будет введено в эксплуатацию еще 42 тысячи «квадратов» недвижимости.

По словам Владимира Жидкина, уже введенные объекты имеют самое разное назначение. Так, в городе Московский был построен гостиничный комплекс, в поселении Сосенском — торговый комплекс, в деревне Верхнее Валуево теперь есть тепличный и рассадный комплекс, в котором работают 900 человек, передает агентство городских новостей «Москва».

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