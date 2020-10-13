Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 20 километров дорог построят в Новой Москве до конца года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти 20 километров дорог построят в Новой Москве до конца года

Василиса Чернявская 

Город

Почти 20 километров дорог построят в Новой Москве до конца года. Как рассказал во вторник, 13 октября, руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, на карте Троицкого и Новомосковского округов появятся как крупные дорожные объекты, так и связки.

— Поперечные связки помогают дополнительно соединить поселения и разгрузить крупные дорожные объекты, — сказал глава городского ведомства.

Владимир Жидкин назвал строительство новых дорог важным условием для развития территорий.

— До конца нынешнего года предстоит ввести еще 16,6 километра дорог, — сообщил Жидкин.

Читайте также: Объем введенной в ТиНАО недвижимостидостигнет 30 миллионов «квадратов» к 2024 году

ТиНАОМоскваВладимир Жидкин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто хочет стать TikTok-миллионером

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зеленский, на рояле нужно играть руками

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Образцовые меры поддержки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Не разрушайте основы взаимной любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Надуется ли в России ипотечный пузырь

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Как приятно быть угрозой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Не паникеры мы, не скептики

Все мнения
О проекте