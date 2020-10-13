Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти 20 километров дорог построят в Новой Москве до конца года. Как рассказал во вторник, 13 октября, руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, на карте Троицкого и Новомосковского округов появятся как крупные дорожные объекты, так и связки.

— Поперечные связки помогают дополнительно соединить поселения и разгрузить крупные дорожные объекты, — сказал глава городского ведомства.

Владимир Жидкин назвал строительство новых дорог важным условием для развития территорий.

— До конца нынешнего года предстоит ввести еще 16,6 километра дорог, — сообщил Жидкин.

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