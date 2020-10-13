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Объем введенной в ТиНАО недвижимости достигнет 30 миллионов «квадратов» к 2024 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объем введенной в ТиНАО недвижимости достигнет 30 миллионов «квадратов» к 2024 году

Василиса Чернявская 

Город

К 2024 году объем введенной в Троицком и Новомосковском округах недвижимости достигнет 30 миллионов квадратных метров. В настоящее время построено уже 19 миллионов «квадратов». Такие данные за восемь лет приводит во вторник, 13 октября, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, большая часть недвижимости — 14,77 миллиона «квадратов» — это жилье. Остальные почти 4,5 миллиона квадратных метров приходятся на коммерческие и социальные объекты.

Высокие темпы строительства недвижимости в самых молодых округах Москвы Владимир Жидкин объяснил активным развитием дорожно-транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. Все это, по его словам, способствует росту ввода недвижимости.

— По прогнозам, к 2024 году Новая Москва по объему ввода недвижимости преодолеет планку в 30 миллионов квадратных метров, — отметил руководитель департамента. — Всего в правилах землепользования и застройки Троицкого и Новомосковского округов находится свыше 50 миллионов «квадратов» недвижимости.

Из этого объема 35 миллионов «квадратов» займут нежилые объекты.

— Только в этом году мы планируем ввести свыше трех миллионов «квадратов» недвижимости, — сказал Жидкин.

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ТиНАОМоскваВладимир Жидкин
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