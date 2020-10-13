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На строительство школы в Новой Москве направят 1,5 миллиарда рублей. Образовательное учреждение появится в составе жилого комплекса «Скандинавия». Как рассказал во вторник, 13 октября, глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, на стройплощадке уже начались подготовительные работы.

Площадь будущей школы составит 19 тысяч квадратных метров. Образовательное учреждение получит название «Энергия».

— Акцент в образовательном процессе сделают на изучении естественных наук и всесторонней практике. В школе оборудуют блок мастерских, откроется центр прототипирования. Инвестор также запланировал большую лабораторию в здании, — рассказал подробности проекта Владимир Жидкин.

Он отметил, что всего за восемь лет в Троицком и Новомосковском округах введено 19 школ, из них 17 построены за счет инвесторов.

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