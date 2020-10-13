Пять детских садов построят в Новой Москве до конца года
Пять детских садов за счет инвесторов построят в Новой Москве до конца года. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, четыре новых здания уже введены в строй. Они рассчитаны на 760 детей.
— На карте присоединенных территорий вскоре появится еще один детский сад — его откроют в жилом комплексе «Рассказово», — отметил руководитель ведомства.
Он добавил, что детский сад сможет принять до 300 воспитанников.
— Всего за год построят девять детских садов за счет внебюджетных средств, — рассказал Владимир Жидкин.
Глава департамента добавил, что за восемь лет в Новой Москве за счет инвесторов построено 40 детских садов.
— Строительство еще десяти профинансировал городской бюджет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках адресной инвестпрограммы, — подчеркнул Владимир Жидкин.
Читайте также: Около 1,5 миллиона «квадратов» жилья сдали в ТиНАО с начала года