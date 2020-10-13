Пять детских садов построят в Новой Москве до конца года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пять детских садов за счет инвесторов построят в Новой Москве до конца года. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, четыре новых здания уже введены в строй. Они рассчитаны на 760 детей.

— На карте присоединенных территорий вскоре появится еще один детский сад — его откроют в жилом комплексе «Рассказово», — отметил руководитель ведомства.

Он добавил, что детский сад сможет принять до 300 воспитанников.

— Всего за год построят девять детских садов за счет внебюджетных средств, — рассказал Владимир Жидкин.

Глава департамента добавил, что за восемь лет в Новой Москве за счет инвесторов построено 40 детских садов.

— Строительство еще десяти профинансировал городской бюджет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках адресной инвестпрограммы, — подчеркнул Владимир Жидкин.

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