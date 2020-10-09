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Около 1,5 миллиона «квадратов» жилья сдали в ТиНАО с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Около 1,5 миллиона «квадратов» жилья сдали в ТиНАО с начала года

Вероника Кузьминова

Город

Почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию за девять месяцев. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в пятницу, 9 октября.

Объем введенного жилья вырос по сравнению с прошлым годом. По словам Жидкина, год назад удалось сдать 1,2 миллиона «квадратов».

— С 2012 года в ТиНАО введено 14 миллионов 770 тысяч квадратных метров жилья, — цитирует Жидкина агентство городских новостей «Москва».

До конца текущего года планируют сдать в эксплуатацию еще около миллиона «квадратов».

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жильеТиНАОВладимир Жидкин
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