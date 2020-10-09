Жилой комплекс в районе Хорошевский сдадут в 2023 году

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улица Зорге, владение 9 Карта всех событий

Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом в районе Хорошевский планируют сдать во втором квартале 2023 года. Об этом сообщили на сайте Мосгосстройнадзора в пятницу, 9 октября.

Часть помещений ЖК планируют отдать под нежилые нужды. Подземная парковка сможет вместить в себя 338 транспортных средств.

Специалисты надзорного ведомства провели проверку на объекте. На стройплощадке удалось выявить нарушения. В числе них — качество монолитных работ и уровень шума.

Генеральный подрядчик получил предписания на устранение нарушений.

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