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Жилой комплекс в районе Хорошевский сдадут в 2023 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Жилой комплекс в районе Хорошевский сдадут в 2023 году

Вероника Кузьминова

Город
улица Зорге, владение 9Карта всех событий

Многофункциональный жилой комплекс с подземным паркингом в районе Хорошевский планируют сдать во втором квартале 2023 года. Об этом сообщили на сайте Мосгосстройнадзора в пятницу, 9 октября.

Часть помещений ЖК планируют отдать под нежилые нужды. Подземная парковка сможет вместить в себя 338 транспортных средств.

Специалисты надзорного ведомства провели проверку на объекте. На стройплощадке удалось выявить нарушения. В числе них — качество монолитных работ и уровень шума.

Генеральный подрядчик получил предписания на устранение нарушений.

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жильежилой комплексМосгосстройнадзор
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