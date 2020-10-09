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Три дома по программе реновации начали строить в ЗелАО Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Три дома по программе реновации начали строить в ЗелАО Москвы

Вероника Кузьминова

Город
Георгиевский проспект, корпус 1936Карта всех событий

Три дома по программе реновации строят в Зеленоградском административном округе, еще три находятся в стадии проектирования. Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в пятницу, 9 октября.

Новое жилье появится в районах Крюково и Старое Крюково.

— Все они включены в адресный перечень «стартовых» площадок в постановлении правительства № 708-ПП, — цитирует Левкина пресс-служба департамента.

Жилые дома строятся по адресам Георгиевский проспект, корпус 1936; Солнечная аллея, владения 935 и 936. В стадии разработки документов находятся объекты — улица Заводская, владение 14 и 8, и Панфиловский проспект, корпус 927.

Кроме того, в округе сданы три дома. В ближайшее время туда начнут заселяться жильцы.

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