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Дом по реновации в районе Ростокино начали готовить к заселению жильцов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом по реновации в районе Ростокино начали готовить к заселению жильцов

Вероника Кузьминова

Город
Сельскохозяйственная улица, д.14, МоскваКарта всех событий

Жилой дом, построенный по программе реновации в столичном районе Ростокино, будет готов к заселению в конце 2020 года. Об этом заявил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин в среду, 7 октября.

В новостройке обустроены 110 квартир. Половина из них — двухкомнатные. Жилье на первом этаже отдадут для маломобильных людей.

— Новостройка на Сельскохозяйственной улице введена в эксплуатацию в сентябре этого года и сейчас на объекте идет приемка жилых помещений. После передачи дома под заселение, смотровые ордера будут предложены жителям дома № 135А на Проспекте Мира, – цитирует Лёвкина пресс-служба Департамента.

По словам Сергея Лёвкина, на северо-востоке столицы в программе реновации участвуют 499 домов. Для них подобрали 66 «стартовых» площадок.

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СВАОреновацияСергей Левкин
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