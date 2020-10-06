Девять новостроек по реновации сдадут на севере Москвы до конца года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Девять домов из программы реновации сдадут в эксплуатацию на севере столицы до конца 2020 года. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во вторник, 6 октября.

Речь идет о новостройках в Войковском, Дмитровском, Головинском, Тимирязевском районах и в районе Западное Дегунино.

— Сейчас в САО в строительстве и проектировании находятся 35 объектов, — цитирует Лёвкина пресс-служба Департамента градостроительной политики.

По словам Левкина, на севере столицы передали под заселение 10 домов. В стадии расселения находятся 23 здания. В округе планируют построить порядка 50 новых соцобъектов.

Ранее сообщалось, что многоэтажный дом по программе реновации начали возводить на улице Радужная в Бабушкинском районе.

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