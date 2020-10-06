Строительство дома по программе реновации началось в Бабушкинском районе

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Радужная улица Карта всех событий

Многоэтажный дом по программе реновации начали возводить на улице Радужной в Бабушкинском районе. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства во вторник, 6 октября.

Дом планируют достроить в 2023 году. Он будет состоять из трех корпусов по 11 этажей каждый. Для здания подготовлен индивидуальный проект на 228 квартир. Из них 11 обустроят для маломобильных граждан. Общая площадь дома составит 13,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что порядка 6,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых три миллиона жилые, построили в столице за девять месяцев. К концу года объемы строительства должны достигнуть показателя в 8,5 миллиона «квадратов».

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