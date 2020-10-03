Свыше шести миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве с начала года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Порядка 6,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых три миллиона жилые, построили в столице за девять месяцев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства города Андрей Бочкарев в субботу, 3 октября.

Он назвал темпы строительства в столице высокими, несмотря на ситуацию с пандемией. Заммэра уточнил, что бюджетные деньги использовались лишь в одной десятой части всего объема строительства в этом году. Остальные средства были частными.

— За это время в городе появились новые офисы, складские помещения, административные и промышленные здания, —одним словом, объекты, где можно создать рабочие места, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

К концу года объемы строительства должны достигнуть показателя в 8,5 миллиона квадратных метров. Из них жилая площадь составит 3,5 миллиона «квадратов».

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