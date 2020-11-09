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Вакцину «Спутник V» начали отгружать в российские медучреждения
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцину «Спутник V» начали отгружать в российские медучреждения

Ростислав Зубков

Общество

Компания «Генериум» начала отгружать вакцину «Спутник V» в медучреждения. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в понедельник, 9 ноября.

— Компания «Генериум» начала отгрузку на этой неделе вакцины именно с производственных площадок непосредственно в медицинские организации, — приводит РИА Новости слова главы Минздрава.

Он уточнил, что на прошлой неделе в регистрационное удостоверение по производству лекарств от COVID-19 была внесена «первая мощная производственная площадка». При этом «Генериум» начала выпуск отечественной вакцины в конце октября.

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