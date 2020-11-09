Сервис для обработки запросов и жалоб медиков запустили в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С понедельника, 9 ноября, на портале госуслуг запускается сервис, где сотрудники здравоохранения могут оставлять заявки, говоря о проблемах с доступностью лекарств и средств индивидуальной защиты. О начале работы веб-страницы сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что пользователи сайта смогут указывать точное название медицинской организации, чтобы власти регионов и Росздравнадзор быстро реагировали на жалобы и принимали меры.

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России как напряженную — на борьбу с распространением инфекции была мобилизована вся отечественная система здравоохранения.

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