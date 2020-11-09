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Более 80 процентов коек для пациентов с коронавирусом в России уже заняты
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 80 процентов коек для пациентов с коронавирусом в России уже заняты

Ростислав Зубков

Здоровье

В России развернуто около 260 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 82 процента из них уже заняты. Об этом министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил в понедельник, 9 ноября.

Также глава Минздрава обратил внимание, что примерно 75 процентов зараженных граждан лечатся амбулаторно. Слова Мурашко приводит РИА Новости.

Саму ситуацию с COVID-19 в РФ министр оценил как напряженную — на борьбу с распространением инфекции была мобилизована вся отечественная система здравоохранения.

За последние сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 796 132 случая заражения ковидом. При этом 1 335 141 пациент переболел и вылечился, 30 793 — умерли.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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