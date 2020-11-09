Мурашко заявил о мобилизации всей системы здравоохранения на борьбу с COVID-19

Фото: Пресс-служба Минздрава России

В настоящее время с распространением коронавируса в России борется вся отечественная система здравоохранения. Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в понедельник, 9 ноября.

Министр оценивает текущую ситуацию с COVID-19 как напряженную.

— Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что большинство (82 процента) коек для больных коронавирусом уже заняты.

За последние сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 796 132 случая заражения ковидом. При этом 1 335 141 пациент переболел и вылечился, 30 793 — умерли.

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