За сутки в России выявили рекордные 21 798 случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России за минувшие сутки коронавирус нашли у 21 798 человек. Это максимум за пандемию, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в понедельник, 9 ноября.

Лидерами по числу новых случаев стали Москва — 6987, Петербург — 1403 и Подмосковье — 660.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа от инфекции скончались 256 человек, еще 10 722 — вылечились.

Всего с начала распространения ковида в РФ было выявлено 1 796 132 случая коронавируса. При этом 1 335 141 пациент переболел и выздоровел, 30 793 — умерли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее в Минздраве перечислили основные ошибки пациентов и врачей при тестировании на COVID-19.

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