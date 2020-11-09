Перечислены основные ошибки пациентов и врачей при тестировании на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Количество ошибочных тестов на COVID-19 может достигать 40 процентов, сообщил главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России. Зачастую это происходит из-за действий медицинских сотрудников или пациентов. Лаборатории перечислили их основные ошибки.

Они отметили, что во временных рекомендациях Минздрава указано, что биоматериал нужно брать из ротоглотки и носоглотки.

— Если медсестра берет только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат, — сказала заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина.

Она отметила, что при взятии мазка очень важна стерильность зондов, которыми берется мазок, и пробирок, куда помещают пробу. Медработник должен быть в чистых одноразовых перчатках.

В лаборатории рассказали, как правильно брать мазок. Так, для того, чтобы взять мазок из горла, следует зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд нужно ввести в ноздрю на 2–3 сантиметра.

В лаборатории «Гемотест» отметили, что медработник при взятии биоматериала должен сначала обработать антисептиком руки в перчатках, потом расстелить на столе салфетку, на правую сторону которой кладется отработанный расходный материал, на левую — неиспользованный. После этого ему необходимо надеть вторую, нестерильную пару перчаток поверх стерильной и собрать зондом биоматериал, прижимая язык пациента стерильным шпателем. Потом сотрудник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обламывает ее, при этом придерживая крышкой, и закрывает пробирку. Каждая пробирка кладется в отдельный пакет с ватой или пластиковую емкость с крышкой и помещается в холодильник или термосумку. При этом пробирка должна все время оставаться в вертикальном положении, сообщает РБК.

Также в лабораториях добавили, что риск ложноотрицательных результатов значительно выше, когда используются наборы для самовзятия биоматериала. Когда человек берет мазок самостоятельно, то существует большая вероятность, что на зонд попадет недостаточное количество клеток.

Кроме того, к тесту нужно подготовится. Перед мазком на коронавирус следует минимум за час не есть, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот, не жевать жевательную резинку и не курить. Также нельзя промывать нос или закапывать лекарственные препараты.

Специалисты отметили, что тест необходимо делать как можно быстрее после появления первых симптомов, потому что с течением времени вероятность обнаружения вируса уменьшается.

Еще ложноотрицательные пробы могут быть и из-за проблем в транспортировке, сообщили в «Инвитро». Если материал хранят в несоответствующих условиях, это может привести к ложному результату.

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