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Пульмонолог оценил используемые в России тест-системы на коронавирус
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Пульмонолог оценил используемые в России тест-системы на коронавирус

Евгения Звощик

Общество

Используемые в России тест-системы для выявления нового типа коронавирусной инфекции соответствуют лучшим мировым образцам. Соответствующее заявление сделал главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в четверг, 5 ноября.

По его словам, ПЦР-диагностика COVID-19 является «золотым стандартом» в большинстве стран мира, Причина в том, что она позволяет при правильном обращении быстро и достоверно определить наличие вируса-возбудителя на слизистой носоглотки, передает РИА Новости.

Ранее Авдеев пояснил, что тест на коронавирус примерно в 30–40 процентах случаев может показать ложноотрицательный результат. Он уточнил, что это связано с забором материала, а не с качеством тестов.

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