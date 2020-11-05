Проценко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в июне

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пандемия COVID-19 может закончиться в начале лета или раньше. Об этом сообщил главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Он заявил о третьей волне, которую можно ждать весной 2021 года. По мнению Проценко, этот всплеск заболеваемости будет не таким серьезным, как первая волна и осеннее осложнение ситуации.

— Если к этому моменту появится эффективная вакцина, а это три-четыре месяца все равно нужно для изучения, то, думаю, к июню мы можем выйти. Но это такие очень грубые подсчеты, потому что вакцину сделать сложно, — заявил Проценко RT.

Главврач назвал еще один фактор, из-за которого не получится быстро справиться с пандемией, — это массовое производство вакцины и ее использование половиной населения страны.

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