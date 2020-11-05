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В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Кремле назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Ситуация с коронавирусом в России в целом тревожная, но она находится под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 5 ноября.

— Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях, — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, точных прогнозов по ситуации с пандемией сделать нельзя. Он отметил, что стандартной формулой поведения здесь будет «готовиться к худшему, надеяться на лучшее».

Дмитрий Песков добавил, что Россия в борьбе с COVID-19 опирается на свой опыт, но также обращает внимание на наработки в других странах. При этом опыт каждой страны имеет как положительные, так и отрицательные стороны, заявил пресс-секретарь.

Ранее специалист Минздрава рассказал, что 30–40 процентов тестов являются ложноотрицательными. Это связано с некачественным взятием материала для исследования, подчеркнул он.

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