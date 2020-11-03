Минздрав выявил рост потребления антибиотиков на фоне COVID-19
В России выросло потребление антибиотиков. Об этом заявила глава департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.
По ее словам, ситуация с антибиотиками в стране «очень сложная», так как их потребление выросло. Куликова уточнила, что при коронавирусе эти лекарства бесполезны. Более того, штаммы инфекции могут обрести устойчивость к антибиотикам, передает РИА Новости.
Ранее о бездейственности антибиотиков при COVID-19 заявил доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Он дал россиянам советы по лечению коронавируса на дому.
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