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Минздрав выявил рост потребления антибиотиков на фоне COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минздрав выявил рост потребления антибиотиков на фоне COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

В России выросло потребление антибиотиков. Об этом заявила глава департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.

По ее словам, ситуация с антибиотиками в стране «очень сложная», так как их потребление выросло. Куликова уточнила, что при коронавирусе эти лекарства бесполезны. Более того, штаммы инфекции могут обрести устойчивость к антибиотикам, передает РИА Новости.

Ранее о бездейственности антибиотиков при COVID-19 заявил доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Он дал россиянам советы по лечению коронавируса на дому.

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Читайте также: Ученый предупредил о вреде частого приема антибиотиков на фоне пандемии

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