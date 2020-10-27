Ученый предупредил о вреде частого приема антибиотиков на фоне пандемии
Частый прием антибиотиков на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса спровоцирует рост устойчивости бактерий к препаратам. Об этом заявил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.
По его словам, резистентность увеличится в три-четыре раза.
— По некоторым данным, их (резистентных бактерий — прим. «ВМ») число возрастет на 50 процентов. Это еще предстоит подсчитать и проанализировать, — отметил эксперт.
Яковлев пояснил, что во время пандемии назначение антибиотиков достигло 90 процентов, в реальности же их необходимо выписывать в 10 процентах случаев, в частности, если у пациента наблюдаются бактериальные осложнения.
Ученый добавил, что бесконтрольный прием антибиотиков может иметь негативные последствия в будущем, однако для определения точных данные потребуются дополнительные исследования, сообщают «Известия».
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