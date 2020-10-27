Эксперт объяснил, почему иммуномодуляторы бесполезны для профилактики COVID-19

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Главный внештатный микробиолог Министерства здравоохранения РФ, ректор Смоленского государственного медицинского университета Роман Козлов рассказал, что иммуномодуляторы, которые продаются в аптеках, не могут использоваться для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «МИР 24».

По словам специалиста, часть иммуномодуляторов, которые продаются в аптеках, не имеют серьезной доказательной базы.

— Это выброшенные ресурсы, и ни один из иммуномодуляторов, который есть в аптечной сети, не имеет доказательной базы в профилактике новой коронавирусной инфекции, — сказал микробиолог.

Также врач отметил, что лекарства должен назначать врач, поскольку только он сможет оценить факторы риска, так как самостоятельно нельзя лечиться, в том числе антибиотиками, а их назначение при ОРЗ, включая новую коронавирусную инфекцию, неэффективно.

Ранее ФАН писал, что в Департаменте здравоохранения Москвы заверили жителей столицы, что препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях и на аптечном складе имеются в достаточном объеме и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача, а наличие лекарств отслеживается с помощью специальных маркировок.

Источник: mir24.tv

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