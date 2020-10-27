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Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 38 регионах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ в 38 регионах

Виктория Родимкина

Здоровье

Пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 38 регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 27 октября.

Уточняется, что активность вирусов гриппа в странах Европейского региона на сегодняшний день остается на межэпидемическом уровне.

— По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 38 субъектах Российской Федерации преимущественно за счет взрослого населения, — говорится в сообщении.

На сайте отметили, что во всех регионах страны продолжается программа вакцинации от гриппа. На данный момент в России прививку от гриппа сделали более 43,8 миллиона человек. Это почти 30 процентов от численности населения страны.

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