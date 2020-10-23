Ученый объяснил, почему этой осенью люди чаще болеют коронавирусом, а не гриппом
Эволюционный биолог Георгий Базыкин объяснил, почему этой осенью люди чаще болеют коронавирусом, а не гриппом. Минувшей весной грипп был на своем абсолютном минимуме. На вопрос, почему обострился коронавирус, а не грипп, ученый нашел несколько ответов.
— Почему грипп пошел на спад, более-менее понятно: локдаун по коронавирусу является и одновременным локдауном по гриппу. За те же деньги вы имеете борьбу со всеми респираторными инфекциями, которые есть, — отметил Базыкин.
Это не вирус коронавируса вытеснил вирус гриппа, а человечество провело много противоэпидемиологических мер.
— Когда меры ослабляются, все возвращается на круги своя. Коронавирус имеет большую скорость распространения, поскольку популяция не имеет иммунитета, происходит именно это, — сообщил ученый.
На вопрос, будет ли вторая волна коронавируса острее первой, Базыкин подчеркнул, что прогнозы — вещь неблагодарная.
Видео интервью журналисту Антону Красовскому опубликовано на YouTube.
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