Ученый объяснил, почему этой осенью люди чаще болеют коронавирусом, а не гриппом

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Эволюционный биолог Георгий Базыкин объяснил, почему этой осенью люди чаще болеют коронавирусом, а не гриппом. Минувшей весной грипп был на своем абсолютном минимуме. На вопрос, почему обострился коронавирус, а не грипп, ученый нашел несколько ответов.

— Почему грипп пошел на спад, более-менее понятно: локдаун по коронавирусу является и одновременным локдауном по гриппу. За те же деньги вы имеете борьбу со всеми респираторными инфекциями, которые есть, — отметил Базыкин.

Это не вирус коронавируса вытеснил вирус гриппа, а человечество провело много противоэпидемиологических мер.

— Когда меры ослабляются, все возвращается на круги своя. Коронавирус имеет большую скорость распространения, поскольку популяция не имеет иммунитета, происходит именно это, — сообщил ученый.

На вопрос, будет ли вторая волна коронавируса острее первой, Базыкин подчеркнул, что прогнозы — вещь неблагодарная.

Видео интервью журналисту Антону Красовскому опубликовано на YouTube.

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