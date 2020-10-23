Эволюционный биолог назвал главную задачу любого вируса

Фото: youtube.com / RT на русском

Профессор института науки и технологий Сколково, эволюционный биолог Георгий Базыкин объяснил, какова главная задача любого вируса.

— У вирусной частицы ровно одна задача — как можно эффективнее распространиться. Пока не очень доля населения инфицирована, как с гриппом или коронавирусом. Перед ним необъятное поле деятельности, его не волнует, что будет с тем пациентом, которого он покинул, ему нужно добраться до остальных восьми миллиардов человек, — отметил биолог.

Ученые знают огромное количество примеров, когда вирус жил в людях сотни лет и не ослабевал — оспа, корь, никакого ослабления их не наблюдается. Смертоносность зависит от свойств конкретного вируса.

По его словам, нет никаких гарантий, что COVID-19 ослабит свои качества в ближайшее время. Однако вирус может мутировать, чтобы помогать ему эффективнее размножаться.

Видео интервью журналисту Антону Красовскому опубликовано на YouTube.

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