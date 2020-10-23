Путин призвал регионы аккуратно принимать меры по коронавирусу

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что регионы пока стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время совещания по экономическим вопросам в пятницу, 23 октября.

— Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, — пояснил глава государства.

Он также подчеркнул, что прежде всего нужно обеспечивать безопасность людей, минимизируя негативные последствия пандемии для экономики в то же время. Кроме того, президент отметил, что все эти вопросы должны находиться на постоянном контроле как федеральных властей, так и регионов и муниципалитетов, передает РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что нет необходимости закрывать предприятия в стране. Он также отметил, что возможно продление некоторых льгот, как, например, по налогам и другим направлениям, которые были ранее введены в стране и должны в скором времени закончиться.

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