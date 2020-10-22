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Путин заявил, что влияние пандемии на будущее человечества еще предстоит осмыслить
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил, что влияние пандемии на будущее человечества еще предстоит осмыслить

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин заявил, что еще предстоит осмыслить, как эпидемия нового типа коронавирусной инфекции повлияет на настоящее и будущее человечества. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября.

— Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь, — отметил российский лидер.

Он добавил, что пандемия изменила в том числе и повседневную, привычную жизнь каждого человека, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об уроке, который позволит избежать локдауна.

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