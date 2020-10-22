Путин заявил, что влияние пандемии на будущее человечества еще предстоит осмыслить

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что еще предстоит осмыслить, как эпидемия нового типа коронавирусной инфекции повлияет на настоящее и будущее человечества. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября.

— Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь, — отметил российский лидер.

Он добавил, что пандемия изменила в том числе и повседневную, привычную жизнь каждого человека, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об уроке, который позволит избежать локдауна.

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