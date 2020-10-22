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Захарова посоветовала россиянам воздержаться от поездок за рубеж из-за пандемии
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова посоветовала россиянам воздержаться от поездок за рубеж из-за пандемии

Евгения Звощик

Общество

Гражданам России стоит тщательно просчитывать риски зарубежных поездок на фоне усиления пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 22 октября.

Она также отметила, что в случае отсутствия острой необходимости россиянам рекомендуется просчитывать все возможные риски — вплоть до отмены поездок.

Кроме того, Захарова обратила внимание на ухудшение эпидемической обстановки в ряде стран. В частности, резкие скачки заболеваемости COVID-19 были зафиксированы в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, а также на Мальдивах и Сейшельских островах, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об уроке, который позволит избежать локдауна.

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