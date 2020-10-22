Захарова посоветовала россиянам воздержаться от поездок за рубеж из-за пандемии
Гражданам России стоит тщательно просчитывать риски зарубежных поездок на фоне усиления пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 22 октября.
Она также отметила, что в случае отсутствия острой необходимости россиянам рекомендуется просчитывать все возможные риски — вплоть до отмены поездок.
Кроме того, Захарова обратила внимание на ухудшение эпидемической обстановки в ряде стран. В частности, резкие скачки заболеваемости COVID-19 были зафиксированы в ОАЭ, Хорватии, Словении, Египте, Таиланде, Турции, а также на Мальдивах и Сейшельских островах, передает ТАСС.
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