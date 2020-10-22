В МИД предупредили об опасности второй волны коронавируса

Фото: mid.ru / МИД РФ

Вторая волна нового типа коронавирусной инфекции в мире может оказаться сильнее первой. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 22 октября.

— Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой. Речь идет о всемирной ситуации, — пояснила дипломат.

Она добавила, что взрывной рост заболеваемости COVID-19 повсеместный, передает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об уроке, который позволит избежать локдауна.

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