Ученые рассчитали дату окончания пандемии коронавируса в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ученые рассчитали точную дату окончания пандемии коронавируса в стране — 16 декабря 2021 года. Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в российской Центре мониторинга биологических рисков.

Отмечается, что во время проведения работы эксперты учитывали особенности распространения COVID-19, его мутации, разработку вакцин и успехи врачей в области лечения инфекции. Ученые заявили, что вторая волна пандемии наступит через два месяца.

Эксперты уточнили, что число новых случаев заражения дойдет до 24 тысяч каждые сутки, после этого можно будет говорить о спаде. Специалисты спрогнозировали, что общее число смертей от COVID-19 за остаток 2020 года и 2021 год достигнет 52 тысяч, передает телеканал «Звезда».

Ранее ученые рассказали, для кого наиболее опасен «длительный коронавирус». Отмечается, что пожилой возраст и наличие пяти и более симптомов на первой неделе болезни связаны с повышенным риском длительных проблем со здоровьем.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Доктор Комаровский объяснил, почему при COVID-19 пропадают обоняние и вкус