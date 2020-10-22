Доктор Комаровский объяснил, почему при COVID-19 пропадают обоняние и вкус

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Телеведущий и педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему при коронавирусной инфекции пропадают обоняние и вкус. Этим он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Специалист отметил, что указанные чувства пропадают из-за того, что вирус поражает нервные клетки, которые поддерживают существование вкуса и запаха. Исчезновение ощущений при отсутствии насморка характерно именно при COVID-19. При обычном гриппе нюх пропадает из-за заложенности носа, отека слизистой и отека клеток, чувствительных к запахам.

— Тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия. Например, если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем та пахнет. Если различают запах, то — слава богу, банальное ОРВИ — пошли учиться или работать. Если нет — отправляем домой, — отметил эксперт.

Комаровский уточнил, что при COVID-19 не происходит необратимого поражения нейронов, которые чувствительны к запахам и вкусу, рано или поздно они восстановятся. Обычно для возобновления функции обоняния требуется до трех недель, иногда — до трех месяцев.

Ранее доктор назвал шесть важных правил для поддержания душевного здоровья. Специалист отметил, что для душевного спокойствия необходимо правильно питаться, заниматься спортом, а также проводить свободное время с семьей и близкими друзьями.

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