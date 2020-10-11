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Доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса
Доктор Евгений Комаровский сказал, что в закрытых помещениях вероятность заразиться намного выше / Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса

Юлия Курганова

Здоровье

Лучшим способом профилактики COVID-19 являются занятия футболом. Об этом сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста пациента, но и от того, сколько вирусов попадет человеку в дыхательные пути.

По словам Комаровского, когда люди находятся под открытым небом, то они не могут получить большую дозу вирусов.

— Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Мне кажется, что сейчас самый лучший способ профилактики — это футбол, — сказал врач.

Комаровский добавил, что в закрытых помещениях вероятность заразиться COVID-19 намного больше.

Запись опубликована на YouTube-канале Комаровского.

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