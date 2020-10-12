Доктор Комаровский назвал шесть важных правил для поддержания душевного здоровья

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал рекомендации, как сохранить душевное здоровье. Этим он поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Специалист отметил, что для душевного спокойствия необходимо правильно питаться, заниматься спортом, а также проводить свободное время с семьей и близкими друзьями.

По словам эксперта, нужно соблюдать режим сна и спать не меньше восьми часов в сутки. Он также подчеркнул, что необходимо делиться с близкими своими переживаниями и волнениями, просить о помощи, если она вы в ней нуждаетесь.

Ранее доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики коронавируса. Таким способом профилактики COVID-19 являются занятия футболом. Специалист отметил, что тяжесть болезни зависит не только от возраста пациента, но и от того, сколько вирусов попадет человеку в дыхательные пути.

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