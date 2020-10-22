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Ученые рассказали, для кого наиболее опасен «длительный коронавирус»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ученые рассказали, для кого наиболее опасен «длительный коронавирус»

Юлия Ямпольская

Здоровье

Ученые заявили, что наибольшему риску «длительного коронавируса» подвержены женщины в возрасте 50-60 лет. Об этом в четверг, 22 октября, пишет The Guardian.

Отмечается, что пожилой возраст и наличие пяти и более симптомов в первую неделю болезни связаны с повышенным риском длительных проблем со здоровьем.

В исследовании проанализировали данные 4182 пользователей приложения COVID Symptom Study. Они постоянно регистрировали свое здоровьем и сдали положительный результат на вирус.

Как стало известно, женщины в два раза чаще страдали от симптомов коронавирусной инфекции, которые длились дольше месяца. Однако возраст, когда уровень риска мужчин и женщин сравнялся, не переходил отметку 60 лет.

У представительниц слабого пола в пожилом возрасте в восемь раз больше шансов испытать симптомы COVID-19, чем у девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Но наибольшая разница между мужчинами и женщинами видна среди лиц от 40 до 50 лет. Там риск развития длительного коронавируса у женщин в два раза больше, чем у мужчин.

— Такие вещи, как ревматоидный артрит, заболевание щитовидной железы и волчанка, в два-три раза чаще встречаются у женщин вплоть до наступления менопаузы, а затем становятся более похожими, — отметили ученые.

Исследование, которое было опубликовано в виде препринта, также показало, что наличие пяти или более симптомов в первую неделю COVID-19 связано с повышенным риском долгосрочных проблем со здоровьем.

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