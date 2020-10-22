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Иммунолог назвала болезнь, которая может снизить риск заражения коронавирусом
Фото: https://pixabay.com

Иммунолог назвала болезнь, которая может снизить риск заражения коронавирусом

Юлия Захарова

Здоровье

Люди, которые страдают аллергией, могут быть менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих.

Она добавила, что в целом аллергики намного реже страдают вирусными и онкологическими заболеваниями.

— Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е, — пояснила специалист.

Тем не менее, по ее словам, само наличие аллергии не является стопроцентной гарантией защиты от COVID-19.

Кроме того, Рыжих заметила, что коронавирус и аллергия имеют похожие проявления. Поэтому не стоит паниковать, если, например, кашель и затрудненное дыхание наблюдаются не впервые, а на протяжении нескольких лет. В настоящее время аллергические реакции обостряются из-за преобладания плесневых грибов и наличия пыльцы в опавшей листве, сообщает радио Sputnik.

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аллергияиммунологиякоронавирус
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