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Директор центра Гамалеи сравнил эффективность лекарств и вакцины от COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Директор центра Гамалеи сравнил эффективность лекарств и вакцины от COVID-19

Юлия Захарова

Общество

Применение лекарственных препаратов против коронавирусной инфекции нельзя назвать альтернативой вакцинации. Такое заявление сделал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Лекарства никогда не станут альтернативой вакцин. Медикаменты лишь профилактируют и работают на разных стадиях инфекционного процесса, соответственно, могут исключительно дополнять друг друга, — отметил он в интервью «Известиям».

Специалист допустил, что ситуация на уровне препаратов изменится после получения моноклональных антител в виде лекарства, которое можно будет применять для лечения COVID-19.

Также Гинцбург прокомментировал отсутствие антител у больных, перенесших коронавирус в легкой форме. По его словам, подобные случаи действительно встречаются. Это объясняется тем, что инфекция не доходит до состояния формирования антител, так как они не потребовались организму для борьбы с вирусом.

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