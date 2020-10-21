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Глава «Вектора» допустил возможность более масштабной пандемии через несколько лет
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава «Вектора» допустил возможность более масштабной пандемии через несколько лет

Евгения Звощик

Общество

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что через несколько лет возможна более масштабная пандемия, чем нынешняя эпидемия нового типа коронавируса. Такое заявление он сделал в среду, 21 октября, во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, можно представить «вариант более опасного возбудителя вирусной природы».

— Такая ситуация имеет большую вероятность на реализацию через пять или 10 лет, или 20 лет, — пояснил Максютов.

Кроме того, он уточнил, что это связано с рядом причин. Среди них он выделил значительный прогресс человечества, появление людей в удаленных уголках планеты, а также контакты с животными, с которыми ранее не контактировали, передает РИА Новости.

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