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Испания стала первой страной в Европе с числом заражений COVID-19 более миллиона
Фото: pixabay.com

Испания стала первой страной в Европе с числом заражений COVID-19 более миллиона

Евгения Звощик

В мире

Испания стала первой страной в Европе, где зарегистрировали более миллиона человек, инфицированных новым типом коронавирусной инфекции за все время пандемии в мире. Об этом сообщает испанская газета «El Pais».

Отмечается, что по информации Министерства здравоохранения страны, количество зарегистрированных заражений COVID-19 в Испании увеличилось до 1 005 295. Таким образом Испания заняла шестое место в списке стран мира с самым высоким числом выявленных заражений коронавирусом.

Известно, что за последние сутки в стране вирус был выявлен у более чем 16 тысяч человек. Также 156 пациентов с подтвержденным результатом анализа на инфекцию скончались.

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