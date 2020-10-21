Бразильский доброволец скончался при испытаниях оксфордской вакцины от COVID-19

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Гражданин Бразилии, принимавший участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции британской компании AstraZeneca, скончался. Об этом сообщили в Национальном агентстве по надзору за здоровьем Anvisa в среду, 21 октября.

При этом причина смерти умершего не раскрывается «из соображений этики и конфиденциальности». Кроме того, не приводится информация о том, получал ли доброволец плацебо или активный препарат от COVID-19.

Уточняется, что международный комитет по оценке безопасности испытаний вакцины рекомендовал продолжить тесты, передает РИА Новости.

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